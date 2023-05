Et si on relookait la maison ?

Rangement et lumière

Avant de penser couleurs, mobilier ou nouvelle cuisine, il est indispensable de faire place nette. Cela signifie rompre avec le passé, celui du travailleur actif, pour laisser place à une nouvelle phase de sa vie, plus sereine.

La deuxième étape consiste à laisser pénétrer la lumière. En effet, si vous travailliez à l’extérieur, vous aviez peu l’occasion de profiter de la lumière du jour. Il en va aujourd’hui tout autrement. L’idéal est de miser sur des tonalités claires aux murs et sur des fenêtres dégagées… Dans certains cas, il est même conseillé d’agrandir les baies vitrées. En effet, si vos ouvertures sont minuscules, seuls des travaux permettront de sublimer la lumière. De plus, les rayons pénétreront dans votre foyer en journée, ce qui vous permettra d’économiser de l’énergie. Enfin, une cure de lumière vous fera le plus grand bien, à la fois physiquement et psychologiquement. De nombreuses études tendent en effet à en démontrer les effets bénéfiques.

Ne pas focaliser sur son époque

Lorsqu’on interroge les enfants des seniors sur leur style décoratif, ils estiment souvent qu’ils sont restés bloqués à leur époque, dans les années 80, et n’ont pas évolué depuis. D’autres racontent qu’ils ont repris les meubles de leurs parents et n’en changeront plus…

Pour rester tendance, il est indispensable de se montrer souple et ouvert au changement, même s’il est aussi possible de conserver les objets que l’on aime tout en créant une décoration stylée. A plus forte raison que la déco vintage et le mix de styles et d’époques connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt. Pour vous inspirer, libre à vous de feuilleter des magazines de déco, de faire appel à un architecte d’intérieur, de surfer sur le net…

Mais outre le look, votre intérieur devra aussi être adapté à vos vieux jours avec (si possible) un plain-pied, des lieux de passage dégagés, etc.

Le saviez-vous ?

• D’après une récente étude de l’Insee sur les logements des Européens de 50 ans et plus, il semble que les seniors préfèrent les maisons individuelles aux appartements. En effet, 62% des plus de 50 ans vivent dans une maison, dont ils sont d’ailleurs les propriétaires dans 80% des cas. Seuls 46% de ceux qui résident en appartement ont acheté leur logement. Des chiffres à relativiser en fonction des pays, car s’ils sont 88% à habiter une maison chez nous, ils ne sont que 50% en Espagne et en Suisse, et 33% en République tchèque.

• En moyenne, les plus de 50 ans habitent le même logement depuis 27 ans.

• Après 58 ans, cela devient plus compliqué de devenir propriétaire. Passer de la propriété à la location est également rare avant 80 ans.