1. Un look adapté

Mal choisis, les bijoux peuvent vite faire "dadame". Pour éviter un look vieillot, le mieux est d’opter pour des modèles tendance, sans surcharger, en adoptant la maxime "less is more". Côté vestimentaire, l’idéal est d’accentuer sa féminité, par exemple avec une jupe longue, une paire de bottines imprimées… Ou encore de troquer un tailleur gris contre un ensemble coloré, de le porter avec une paire de sneakers… Les lunettes ont elles aussi toute leur importance: optez donc pour des montures arrondies, colorées et épaisses pour un petit coup de jeune à moindres frais…

2. Rire pour mieux vieillir

C’est prouvé, le stress accélère le vieillissement de la peau. Pour lutter contre ce phénomène propre à notre époque, rien de plus simple, il suffit de rire ! En effet, le rire diminue la production d’hormones du stress et détend les muscles du visage. Pour rire un maximum, réunissez vos amis, regardez des films drôles ou rejoignez des ateliers de yoga du rire !

3. Garder des dents blanches

Les dents blanches sont signe de santé et de jeunesse. Pour les conserver, consultez régulièrement votre dentiste, brossez-les avec soin et effectuez un bain de bouche chaque jour. En effet, celui-ci déloge les bactéries installées entre les dents et nettoie les gencives. Sans oublier, le bicarbonate de soude, à utiliser une fois par semaine. Par ailleurs, les aliments sombres, épicés et collants comme la sauce soja ou barbecue seront évités car ils peuvent causer des taches.

4. Une crinière soignée

D’après une étude britannique visant à deviner l’âge d’une femme juste en regardant l’arrière de sa tête, on paraît plus jeune de quatre ans lorsque les cheveux sont bien soignés… Afficher des cheveux sains et lumineux est donc bien plus efficace que de changer de couleur… Pour les garder souples et brillants, rien de tel que des soins hydratants, un bon coiffeur et une coupe adaptée à la forme de votre visage.

5. Une bonne posture

En se redressant, on gagne dix ans ! Pour se tenir droit(e), l’idéal est de contracter ses abdos sans bloquer sa respiration, de serrer ses omoplates pour ouvrir les épaules et de se grandir en imaginant qu’un fil nous tire vers le haut. Le mieux est aussi d’éviter les écrans: en effet,

la plupart du temps, on baisse la tête vers le sol lorsque l’on envoie un message ou que l’on consulte son portable. Or, cette action crée des ridules qui tirent sur le cou et s’impriment avec le temps. A éviter !

6. S’intéresser à tout

La jeunesse, c’est aussi une question d’état d’esprit. Pour préserver son corps et sa tête, rien de tel que de maintenir une activité intellectuelle et sociale, de s’intéresser aux autres, de pratiquer une activité physique, et surtout de foisonner de projets… Expos, théâtre, voyages, bénévolat, lecture, rencontre amicales sont vivement conseillés pour rester éternellement jeunes…