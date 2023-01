Enseignement technique: spécificités et débouchés

Le plus souvent encore, l’enseignement technique est choisi par dépit en raison de redoublements successifs dans le général. C’est dommage quand on sait que ces filières assurent une formation plus concrète aux jeunes, tout en autorisant l’accès à des études supérieures par la suite. Certains lycéens, conscients de leur vocation future, choisissent toutefois d’y entrer de leur plein gré. C’est le cas de Maxime, 16 ans, étudiant en technique de transition, option arts, en 5ème année. "Je suivais l’enseignement général jusque l’année dernière, explique-t-il, mais ma grande passion, c’est le dessin. Rester en général n’avait donc pas beaucoup de sens en regard de mon avenir. M’orienter vers l’enseignement technique de transition représentait le choix le plus rationnel et je suis ravi de l’avoir opéré."