Écoles privées: avantages et inconvénients

A noter que tant les élèves qui reçoivent un enseignement à domicile que ceux qui fréquentent une école privée sont soumis aux contrôles au niveau des études et à l’obligation de réussir les CEB, CE1D et CE2D.

Les programmes d’enseignement étant les mêmes, on ne saurait dire laquelle de ces deux écoles est la meilleure: il revient aux parents d’effectuer un choix judicieux en fonction de leur budget et des valeurs qu’ils défendent.

Les avantages d’une école privée

• Un cadre agréable et favorable. Comme ces écoles disposent de budgets conséquents, elles bénéficient de grands locaux, avec des salles de classe bien aérées. De plus, les cours sont assez spacieuses et sécurisantes.

• Un matériel au top. Les outils utilisés sont de meilleure qualité par rapport à ceux des écoles publiques. En effet, ces outils sont remplacés lorsque le besoin se fait sentir. Ainsi, il est possible d’offrir aux enfants plus d’activités extrascolaires grâce à des équipements modernes.

• Moins d’élèves. La moyenne d’élèves par classe dans une école privée est plus basse que dans l’enseignement public, ce qui favorise un meilleur suivi des élèves. Il s’agit là d’un avantage indéniable pour ceux qui sont un peu à la traîne.

• Des activités extrascolaires variées. Grâce au budget plus important dont elles disposent, les écoles privées offrent une large variété d’activités extrascolaires. La danse, les chants, le football et autre sont des loisirs auxquels les enfants peuvent s’adonner.

Les inconvénients

• Les tarifs de scolarisation. Les écoles privées exigent toutes des frais de scolarité. Il s’agit là d’un obstacle majeur pour la majorité des familles. Les tarifs de scolarisation diffèrent toutefois d’une école à une autre mais la scolarité est encore plus chère dans un établissement n’ayant pas de contrat d’association avec l’État. En effet, avec ce contrat, il est possible pour les écoles d’obtenir des subventions. Heureusement, 98% des écoles privées sont sous contrat. Avec ces subventions, elles peuvent payer les salaires des enseignants et s’acquitter des frais de fonctionnement. Ainsi, la scolarisation peut être abordable. Le tarif moyen annuel de la scolarité en maternelle et en primaire dans un établissement sous contrat est de 366 euros/an. Pour le collège, les frais sont de 650 euros/an. A l’opposé, le prix varie en moyenne entre 190 euros et 360 euros par mois pour une école sans contrat.

• Les frais de cantine et d’activités. Chaque établissement fixe le tarif des activités ou de la cantine qui lui convient. Cependant, le tarif hebdomadaire se situe généralement entre 60 et 200 euros.

• Moins de mixité. L’école publique ouvre ses portes à toutes les catégories d’enfants sans distinction, ce qui n’est pas le cas des écoles privées. Selon plusieurs études, cette diversité aurait un impact positif sur le rendement scolaire. De plus, en école publique, les élèves cohabitent, quel que soit le niveau social de leurs familles. Ils apprennent ainsi la vie en société et cela les forge pour l’avenir.

• Moins de laïcité. Dans la majorité des établissements privés, l’enseignement est partiellement rattaché à la religion catholique. Ce qui n’est pas le cas dans un établissement public, ce qui offre plus de liberté.