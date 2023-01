Décret inscription en 1ère secondaire: des changements pour la prochaine rentrée

Par ailleurs, les directions des écoles primaires ont dû transmettre aux parents le formulaire unique d’inscription (FUI) au plus tard le 27 janvier 2023.

Comment ça marche ?

Entre le 6 février et le 10 mars 2023, chaque parent devra déposer le formulaire unique d’inscription rempli, dans l’école secondaire de son 1er choix (école favorite). Ce formulaire est composé de deux parties:

• Une 1ère partie "volet général": celle-ci sert à l’identification de l’élève (renseignements sur la personne responsable de l’élève et sur l’élève, domicile actuel et du 2ème parent si les parents sont séparés, domicile au moment de l’inscription en primaire, nom de l’école primaire d’origine etc.) A noter que les deux cases ne doivent être complétées que si vous souhaitez qu’un autre domicile que le domicile actuel de l’élève soit utilisé pour le calcul de l’indice composite (domicile du 2ème parent ou domicile de l’élève au moment de l’inscription dans l’école primaire fréquentée).

• Une 2ème partie "volet confidentiel": à remettre sous enveloppe fermée lors de la demande d’inscription ou par voie électronique. Il sera éventuellement utilisé par la Commission de gouvernance des inscriptions (COGI) et concerne les élèves qui n’ont pas de place dans leur école favorite. C’est dans cette partie que vous pouvez compléter les 9 autres écoles secondaires qui vous intéressent si l’école favorite n’est pas acceptée. Vous pourrez y indiquer, si souhaité, la demande d’inscription en immersion. Les parents peuvent compléter le volet confidentiel de 2 manières: en version papier ou en ligne via "Mon espace inscription". Cela va accélérer le processus de classement. En cas de classement par la COGI, ceux qui auront utilisé l’application seront informés plus rapidement par email. Pour compléter le volet confidentiel en ligne, les parents doivent s’identifier via un lecteur de carte eID ou des applications (itsme, application mobile) ou un code de sécurité.

Si vous savez que votre école favorite a un grand nombre de demandes, vous avez tout intérêt à inscrire votre enfant pendant cette période de cinq semaines.

L’école remettra un accusé de réception lors du dépôt du formulaire, et les formalités d’inscription pour les parents s’arrêtent là.

Pendant cette période, la chronologie des demandes n’a pas d’importance.

A noter qu’entre le 10 mars et le 23 avril 2023, aucune inscription ne pourra être effectuée. Les inscriptions reprendront dès le 24 avril jusqu’au 31 août 2023 mais les demandes seront alors traitées chronologiquement. Il ne faudra pas compléter le volet confidentiel car il ne sera plus pris en considération. L’élève ne bénéficiera plus d’aucune priorité. Il faudra vous rendre dans chaque établissement où vous voulez introduire une demande d’inscription.

Points d’attention

• Pour les écoles qui auront reçu des demandes d’inscriptions en surnombre par rapport aux places disponibles durant la période d’inscriptions, la COGI classera tous les élèves selon leur indice composite (du plus élevé au plus bas).

• Le Service d’aide aux inscriptions est joignable par téléphone au numéro vert 0800/188 55, par e-mail inscription@cfwb.be ou sur place: Service des inscriptions – Bureau 3F338 Rue Lavallée, 1 à 1080 Bruxelles. Le site www.inscription.cfwb.be contient notamment des informations pratiques, une cartographie des établissements scolaires, des documents à télécharger, etc.