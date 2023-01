La plupart des adolescents manquent de confiance en eux-mêmes. Cette faiblesse peut parfois aider à avancer, mais lorsqu’elle est exagérée, elle devient contre-productive.

La règle fondamentale à respecter est de faire confiance à son enfant. En effet, plus les parents croient en leur ado, plus celui-ci croit en lui. Les jeunes ont aussi besoin qu’on les félicite et qu’on les soutienne. S’ils réussissent, on les félicite, s’ils ratent, on les encourage… S’ils parlent et s’expriment, on les écoute, et s’ils argumentent et défendent leurs idées, on les considère. S’ils décident d’aller de l’avant ou de prendre des initiatives, on les encadre… Toutes ces attitudes permettront à un ado d’avoir davantage confiance en lui.

2. Lui montrer qu’on l’aime

Les marques de tendresse gênent les adolescents, car ils se sentent infantilisés, à un âge où ils veulent s’émanciper. Mais on peut toujours leur montrer notre amour autrement, que ce soit par des gestes, de la complicité, des sourires, des paroles… Mais aussi en restant attentifs à leurs besoins, leurs attentes, et en les écoutant avec attention.

Montrer à un ado qu’on l’aime renforcera son estime personnelle, et bien évidemment sa confiance en lui.

3. Mettre l’accent sur la communication

Lorsqu’un ado s’exprime sans frustrations ni pression, cela lui permet de se sentir mieux dans sa peau. Bien-sûr, il est toujours possible d’orienter ses réflexions, et de l’aider à trouver des solutions par ses propres moyens. L’écoute renforcera également la confiance qu’il porte en vous car vous lui montrez alors que vous vous intéressez à sa vie, que vous êtes près de lui et que vous êtes là pour lui.

4. Lui apprendre à assumer ses échecs

Assumer ses défaites, c’est reconnaître ses erreurs et apprendre à en tirer des leçons. Il va donc falloir expliquer à votre ado que les échecs font partie de la vie… Qu’il faut savoir les affronter, et ensuite, se relever. Les échecs forgent la personnalité, permettent de gagner en sagesse et de devenir plus fort.