La nouvelle famille Mini se dessine en filigrane au Brussels Motor Show 2023 avec la présentation, en première belge, du concept Aceman. Avec ce concept, le constructeur automobile britannique présente son nouveau langage stylistique ainsi que de nombreuses innovations technologiques qui façonneront les futures générations de Mini. Au-delà de cela, ce concept montre assez fidèlement l’allure que prendra le premier modèle de crossover que Mini va imaginer pour le segment des citadines premium. Un modèle inédit qui fera le pont entre les Mini Hatch 3 & 5 portes actuelles et le plus grand SUV Countryman. Un modèle qui réunira les caractéristiques essentielles qui définissent le plaisir de conduire typique de la marque pour demain: une motorisation purement électrique, un langage de design clair et épuré et une expérience utilisateur digitale réinventée tout en se dispensant de cuir et d’éléments chromés polluants.