Plus globalement, les nouveautés à découvrir ne manquent pas en ce moment dans les concessions Mercedes. Pour les amateurs de modèles de la gamme "thermique", on pointera par exemple le nouveau SUV GLC. Esthétiquement, si cette nouvelle mouture conserve une allure assez fidèle à celle de sa populaire devancière, ses concepteurs se sont toutefois attelés à en affiner l’aérodynamisme. Plus long (+6 cm, pour atteindre 4,72 m) et légèrement plus bas (-0,4 cm), le GLC baisse alors son coefficient aérodynamique de 0,31 à 0,29 pour améliorer son efficacité énergétique. Dans le même temps, l’empattement étiré du nouveau GLC libère davantage de place pour les passagers arrière tandis que le porte-à-faux arrière également un peu plus long permet de gagner 50 l de coffre. Le GLC offre dorénavant un volume de chargement de 600 l en configuration 5 places. À bord, les changements sautent aux yeux. Le nouveau GLC s’offre en effet la dernière génération du système d’info-divertissement MBUX de Mercedes qui s’articule autour de deux grands écrans: 12,3 pouces pour l’instrumentation et 11,9 pouces pour la tablette centrale. La dotation suit la même tendance de montée en gamme avec des équipements ultraperfectionnés allant de l’éclairage matriciel à un amortissement pneumatique capable de faire varier la hauteur de la garde au sol en passant par des roues arrière directrices. Sur le plan mécanique, le nouveau GLC n’accueille que des mécaniques électrifiées sous son capot. Les versions thermiques s’équipent toutes d’une micro-hybridation 48 volts. De plus, Mercedes propose également trois versions hybrides rechargeables (essence et diesel) équipées d’un moteur électrique de 100 kW (136 ch) et promettant une autonomie électrique WLTP de plus de 110 km grâce à une généreuse batterie de 31,2 kWh !

Pour les clients qui préfèrent lorgner du côté de la famille exclusivement électrique de Mercedes, on pointera la présence de la nouvelle EQE au catalogue. Comme sa grande sœur EQS à qui elle emprunte ses technologies de pointe, cette EQE est disponible tant dans une version berline qu’avec une carrosserie de SUV. Dans sa version EQE SUV 350 +, elle offre jusqu’à près de 600 km d’autonomie ! Une distance entre deux charges à couvrir dans un cocon ultra-luxueux et confortable.