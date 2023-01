Les clients à la recherche d’un modèle thermique, éventuellement hybride rechargeable, pourront quant à eux découvrir les Cupra Leon et Cupra Leon break (de 150 à 300 ch en passant par deux versions hybrides rechargeables de 204 ou 245 ch) ou Cupra Ateca (300 ch) voire le sculptural SUV coupé Cupra Formentor. Ce premier produit 100% Cupra se présente sous la forme d’un SUV aux muscles saillants et à la poupe fuyante. S’il est proposé avec une vaste palette de mécaniques thermiques diesel et essence (jusqu’à une explosive version équipée du 5 cylindres 2.5l turbo d’origine Audi de 390 ch !), ce Formentor peut également jouir d’alléchantes versions hybrides rechargeables (de 204 et 245 ch). Avec des émissions CO2 fiscalement intéressantes tournant autour des 30 g/km à la clé. Sur le plan pratique, malgré son pavillon fuyant, le Formentor présente un habitacle spacieux et un volume de coffre allant jusqu’à 450 l en fonction de la motorisation retenue.

Enfin, notons la présence sur le stand Cupra au Brussels Motor Show 2023 de deux impressionnants concepts. Ils annoncent tous les deux l’arrivée prochaine d’un modèle de série. Le concept Tavascan préfigure fidèlement le futur SUV coupé électrique de Cupra. Ce cousin de l’Audi Q4 Sportback e-tron est attendu pour 2024. L’Urban Rebel annonce, de son côté, les lignes générales de la future citadine électrique de Cupra dont la version de série est prévue pour 2025. Compte tenu des… 435 ch développés par le concept, cette future Cupra compacte s’annonce pour le moins épicée !