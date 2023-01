Même pendant une année durant laquelle il n’y a pratiquement pas eu de nouveaux lancements, Audi Belgique a enregistré une année record en termes de ventes en 2022 ! Les excellents chiffres de vente proviennent principalement de la demande croissante de mobilité plus écologique parmi les clients professionnels. Une Audi sur deux vendues sur notre marché dispose, en effet, dorénavant d’une propulsion électrique, soit entièrement électrique soit hybride rechargeable. Pendant sept mois, Audi a même été en tête des chiffres d’immatriculation des voitures entièrement électriques. Bonne nouvelle pour la marque aux anneaux: elle débute l’année 2023 avec la présentation en première belge de son nouveau vaisseau amiral électrique. Les précédents grands SUV électriques e-tron et e-tron Sportback fabriqués dans l’usine belge de Forest jouissent en effet d’une cure de jouvence pour affronter cette nouvelle année. Et ils héritent, pour l’occasion, d’un nouveau nom: Q8 e-tron et Q8 e-tron Sportback. Derrière ce changement d’étiquette se cachent également de nombreuses améliorations techniques ainsi que des retouches cosmétiques, dont l’apparition d’un nouveau logo. La propulsion optimisée, l’aérodynamisme amélioré et l’apparition d’une batterie à la capacité de stockage améliorée (95 kWh bruts) se traduisent dans la pratique par une plus grande autonomie pour les deux vaisseaux électriques d’Audi: jusqu’à 582 km WLTP pour le SUV et même 600 km WLTP pour sa version à la poupe fuyante Sportback plus profilée. Côté performances, les Q8 50 e-tron et Q8 55 e-tron sont équipés de deux moteurs électriques offrant des puissances maximales de respectivement 250 kW (340 ch) et 300 kW (408 ch). Pour les plus sportifs, les deux silhouettes proposent également une version SQ8 équipée de trois moteurs délivrant conjointement jusqu’à 370 kW (503 ch).