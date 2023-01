Suzuki a rapidement électrifié toute sa gamme en proposant diverses solutions adaptées à tous les besoins. Depuis les mécaniques micro-hybrides 12 ou 48 volts abordables de ses modèles compacts (Ignis, Swift, S-Cross, Vitara) jusqu’à l’hybridation rechargeable de son grand SUV Across en passant par l’hybridation de son break Swace. Pour poursuivre dans cette voie, Suzuki a également développé récemment une nouvelle motorisation hybride baptisée "Strong Hybrid". Une chaîne cinématique inédite offerte à ses deux populaires SUV: le Vitara et le S-Cross. Elle s’articule autour d’un nouveau bloc 4 cylindres atmosphérique 1.5 l à taux de compression élevé (13:1) et capable de fonctionner en cycle Atkinson. Un gage de plus grande efficacité énergétique. Ce bloc thermique se couple à un moteur électrique de 24 kW (33 ch) au travers d’une boîte robotisée à 6 rapports. L’ensemble délivre une puissance totale de 115 ch et un couple maximal de 138 Nm. Et peut, surtout, permettre de rouler régulièrement en mode électrique pur grâce à sa batterie lithium-ion de 840 Wh. Peu encombrante, elle est située sous le plancher du coffre. De quoi profiter de consommations réelles très faibles, comme en témoignent les homologations WLTP de seulement 5,2 l/100 km (118 g de CO2) du S-Cross Strong Hybrid et de 5,3 l/100 km (121 gCO2) du Vitara Strong Hybrid. Notons, de plus, que ces deux modèles hybrides peuvent être commandés, si on le souhaite, avec une transmission intégrale. Une attention chère à Suzuki et rare sur le segment des SUV compacts hybrides.