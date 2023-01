Volvo a annoncé une nouvelle ère dans son catalogue avec les lancements des SUV coupé C40 et grand SUV EX90 uniquement disponibles en tout électrique. Des lancements qui s’intègrent dans la stratégie du constructeur scandinave de ne plus vendre que des voitures entièrement électriques d’ici la fin de la décennie. Pour y arriver, Volvo a l’intention de lancer au moins un nouveau modèle électrique par an au cours des années à venir. Dans le même temps, Volvo entend aussi arrêter la production des versions hybrides rechargeables de son populaire SUV XC40. Les variantes T4 et T5 plug-in hybrid de la XC40 disparaîtront en effet du catalogue tandis que leur production prendra fin au milieu de l’année 2023. "Nous sommes persuadés qu’avec une autonomie allant jusqu’à 515 km, la Volvo XC40 entièrement électrique offre un rayon d’action suffisant pour la grande majorité des déplacements quotidiens des consommateurs" explique Volvo. En ajoutant que "les avantages fiscaux pour les voitures électriques sont également plus favorables et facilitent la transition vers une flotte 100% électrique". Sur le dernier trimestre 2022, les Volvo XC40 électriques représentaient d’ailleurs déjà plus de 50% des ventes. Pour les clients intéressés par les versions thermiques du SUV compact Volvo, notons que les motorisations T2 (essence, 129 ch), B3 (mild hybrid essence, 163 ch) et B4 (mild hybrid essence, 197 ch) continueront d’exister aux côtés des différentes versions électriques de la Volvo XC40: Recharge (238 ch, 460 km WLTP), Recharge Extended Range (252 ch, 515 km WLTP) et Recharge Twin (408 ch, 501 km WLTP).