Mais la star du moment dans le catalogue Toyota se nomme Corolla Cross. Il s’agit d’un tout nouveau SUV au gabarit moyen qui vient se glisser, avec ses 4,46 m de long, 1,83 m de large et 1,62 m de haut, entre les C-HR et RAV4 dans la famille des SUV de Toyota. Mais également entre les Corolla 5 portes et Corolla Touring Sports (break) qui lui servent de base technique.

Cette nouvelle Corolla Cross est proposée, au choix, avec deux moteurs hybrides autorechargeables à 4 cylindres. La version d’accès, attendue dans le courant 2023, est articulée autour d’un bloc 1.8 l et communique ses 140 ch aux roues avant. La version de pointe proposée dès le lancement hérite, de son côté, d’une motorisation hybride 2.0 l de 197 ch et peut, en option, entrainer les 4 roues si on le souhaite.

Notons que Toyota présente aussi son tout nouveau modèle exclusivement électrique sur son stand à Bruxelles. Baptisé bZ4X, il se présente comme le premier modèle d’une toute nouvelle gamme de véhicules électriques à batterie griffée "bZ" chez Toyota. Il en inaugure une toute nouvelle plateforme dédiée exclusivement à la propulsion électrique nommée "eTNGA". Ainsi qu’une philosophie de design au look plutôt futuriste.

Côté mécanique, le bZ4X est disponible en versions traction ou transmission intégrale, affichant respectivement 204 et 218 ch. Grâce à sa batterie lithium-ion de 71,4 kWh, le bZ4X offre une autonomie officielle WLTP allant jusqu’à 516 km pour la version traction et jusqu’à 470 km pour la version transmission intégrale.

Enfin, plus globalement, notons que Toyota présente une gamme particulièrement vaste depuis sa récente nouvelle citadine au look de crossover Aygo X à essence jusqu’à sa grande limousine à hydrogène Mirai en passant par ses nombreux SUV hybrides ou hybrides rechargeables, ses alléchants modèles sportifs griffés "GR", ses ludospaces, pick-up et autres 4X4…