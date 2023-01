Il faut dire que la grande nouveauté à découvrir en ce début d’année chez Opel n’est autre que la version électrique de l’Astra. Ou plutôt ses versions électriques, puisque la marque au blitz décline tant son Astra à 5 portes que sa variante break Sports Tourer en "Electric". Grâce à leur moteur de 115 kW/156 ch et 270 Nm de couple, ces Astra Electric et Astra Sports Tourer Electric offrent des prestations dynamiques. Leur énergie est stockée, quant à elle, dans une batterie lithium-ion de 54 kWh logée dans le plancher, ce qui permet de conserver un maximum d’espace à bord. La version Sports Tourer peut ainsi emmener 516 l de bagages, et même jusqu’à 1.553 l une fois la banquette rabattue. De plus, sur la route, l’Astra Electric n’a besoin que de 12,7 kWh d’électricité/100 km en moyenne grâce à son impressionnante efficacité énergétique. Ce qui lui confère une autonomie généreuse de 416 km WLTP. Et lorsqu’il faut recharger, la batterie récupère 80% de sa capacité en seulement 30 minutes dans une station de recharge rapide à courant continu de 100 kW. Pour les recharges domestiques, ou au travail, l’Astra Electric est également équipée en série d’un efficace chargeur embarqué triphasé de 11 kW.

Les deux autres grandes premières à découvrir sur le stand Opel affichent, quant à elles, la griffe "GSe" sur leur robe. Tant l’Astra que le SUV Grandland peuvent en effet hériter de cette nouvelle ligne mariant hybridation rechargeable et touche de sportivité. L’Astra GSe, aussi disponible en break Astra Sports Tourer GSe, s’offre une motorisation hybride rechargeable de 225 ch (360 Nm) et des suspensions, direction et réglages de l’ESP recalibrés pour un plaisir de conduite accru. Avec leurs jantes de 18 pouces, boucliers avant redessiné et logos GSe sur le hayon, les Astra et Astra Sports Tourer GSe affichent en outre clairement leurs ambitions. Dans le cas du SUV Grandland, la version GSe pousse même jusqu’à s’offrir une transmission intégrale grâce à deux moteurs électriques (un par essieu) et 300 ch en puissance cumulée. Et pour marquer davantage son esprit sportif, ce Grandland GSe peut également s’offrir un capot noir en option.