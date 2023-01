Pour ses deux SUV du gabarit supérieur, le Qashai (5 places) et le X-Trail (offrant 5 ou 7 places), Nissan opte pour une électrification différente. Baptisée e-POWER, cette technologie développée par Nissan et inédite sur le marché permet de profiter des avantages de la mobilité électrique sans les inconvénients liés à la recharge ou l’autonomie. Seul le moteur électrique assume en effet toujours les déplacements du véhicule. Mais un moteur thermique, spécialement étudié pour assumer cette fonction, sert de générateur embarqué pour alimenter les batteries de ces deux SUV en ions frais. Pour continuer à rouler à l’électricité, il suffit donc… de faire le plein d’essence ! En plus de jouir d’une consommation de carburant réduite, on profite d’un agrément de conduite équivalent à celui d’un SUV électrique: silence, souplesse, pas de changement de vitesses, conduite à une pédale, etc.

Dans le cas du X-Trail, notons que Nissan propose aussi une version e-POWER e-4ORCE. Dans ce cas-ci, un second moteur électrique est ajouté sur l’essieu arrière afin d’offrir une transmission intégrale particulièrement efficace.

Enfin, le nouveau vaisseau amiral de Nissan, le SUV Ariya, se présente quant à lui comme un modèle exclusivement électrique. Deux batteries sont proposées: 63 kWh, pour une autonomie WLTP de 403 km ; ou 87 kWh, pour une autonomie de 533 km. Différentes configurations mécaniques sont également proposées, allant de 160 kW (218 ch) à 225 kW (306 ch).

Notons également que Nissan mettra aussi en lumière son nouveau Townstar en ce début d’année. Il est proposé soit en fourgon utilitaire (2 ou 3 places) pour les professionnels ou en version Combi à 5 places pour les familles. Côté technique, il se décline soit en turbo essence de 130 ch soit en variante électrique. Dans ce cas, on dispose d’un moteur de 122 ch et d’une batterie de 45 kWh offrant 300 km d’autonomie WLTP.