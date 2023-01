Dans la foulée, Jaguar améliore maintenant aussi son grand SUV F-PACE. Un modèle qui offre un équilibre inégalé entre agrément, tenue de route, raffinement et luxe. Pour son nouveau millésime, ce F-PACE profite également d’une autonomie électrique augmentée de plus de 20% pour sa version hybride rechargeable P400e. De quoi encore mieux combiner performances, efficience et conduite zéro émission. Concrètement, pour l’année-modèle 2024, le F-PACE P400e dispose désormais d’un bloc-batterie lithium-ion comprenant neuf modules au lieu de huit. Ce qui porte sa capacité de stockage d’énergie à un généreux 19,2 kWh. L’autonomie électrique du luxueux SUV passe ainsi de 53 km à 65 km maximum. Cette amélioration réduit également les émissions de CO2 et la consommation de carburant, qui s’élèvent désormais à seulement 37 g/km et 1,6 l/100 km WLTP. La puissance combinée de 297kW/404 ch et le couple de 640 Nm du P400e permettent, de plus, des accélérations particulièrement toniques avec un 0 à 100 km/h couvert en seulement 5,3 s.

Plus globalement, notons que la gamme F-PACE voit son allure dynamique encore accentuée grâce à la généralisation du "pack Black" en série sur tous les modèles. De plus, l’habitacle offre un niveau de technologie encore plus élevé avec notamment l’arrivée d’un nouvel écran conducteur numérique TFT offrant une disposition à deux cadrans. Chaque modèle de la gamme F-PACE dispose, de plus, du système d’infodivertissement Pivi Pro, rapide et intuitif offrant une connectivité parfaite grâce à Apple CarPlay et Android Auto sans fil.