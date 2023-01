Sur le plan pratique, l’IONIQ 6 profite de sa base technique développée exclusivement pour la mobilité électrique (la plateforme E-GMP pour "Electrified Global Modular Platform") afin de jouir d’un empattement très généreux (2,95 m). De quoi dégager un immense espace à bord. En plus d’être spacieux, l’intérieur conçu comme un cocon aux lignes épurées se veut aussi particulièrement accueillant et moderne. La planche de bord entièrement numérisée marie ainsi un grand écran tactile de 12 pouces pour le système multimédia à un second écran de 12 pouces pour le combiné d’instruments. Côté mécanique, l’IONIQ 6 est disponible tant en version à deux roues motrices (propulsion) qu’en variante à quatre roues motrices. Dans cette version équipée de deux moteurs électriques, l’IONIQ 6 revendique une puissance combinée de 239 kW (325 ch) et un couple de 605 Nm. De quoi sprinter de 0 à 100 km/h en 5,1 s. Côté batteries aussi, Hyundai offre le choix entre la version standard d’une capacité de 53 kWh et la "Long Range" d’une capacité de 77,4 kWh.

Pour les amateurs de SUV, on pointera également la très vaste offre mécanique de la dernière génération en date du populaire Tucson de Hyundai. Micro-hybride, hybride, hybride rechargeable, essence ou diesel, en deux ou en quatre roues motrices… Impossible de ne pas trouver la version qui correspond le mieux à ses attentes ! Et puis, pour être complet, on pointera aussi l’arrivée d’un nouveau grand transporteur de troupes au style particulièrement impressionnant dans le catalogue Hyundai: le Staria. Un minibus au look futuriste offrant jusqu’à 9 places.