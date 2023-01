Cohabitation voitures/vélos: une « voie centrale » bienvenue ?

Il s’agit d’un concept de partage de l’espace déjà utilisé dans d’autres pays comme en France, en Suisse, en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas. Le principe de cet aménagement se base sur une structuration visuelle de l’espace routier. Il n’est donc pas question de réduire physiquement la largeur de la route ou de l’obstruer avec des obstacles. Néanmoins le marquage des bandes latérales et la suppression de la ligne médiane induisent tout de même un rétrécissement visuel de la voirie. Ce qui favorise une conduite à une vitesse plus modérée pour les automobilistes. Et permet, en outre, avec seulement une largeur moyenne de chaussée de disposer de deux bandes latérales destinées aux modes de transport alternatifs pour leur permettre d’évoluer de manière plus sécurisée sur les routes en l’absence de site propre.