Les nostalgiques tomberont sous le charme de la réinterprétation moderne et électrique du mythique "Combi" de Volkswagen. L’ID. Buzz prend en effet l’allure d’un T1 à la bouille futuriste et possède un capital sympathie indéniable. Techniquement, on retrouve dans les entrailles de ce sympathique bus électrique la même plateforme électrique MEB que celle des autres membres de la famille ID. de Volkswagen. Afin de magnifier son espace intérieur, l’ID. Buzz bénéficie néanmoins d’un empattement étiré. La plateforme MEB étend ici l’espace entre ses roues de quasiment 3 mètres: 2,99 m. Long de 4,71 m, l’ID. Buzz offre alors un espace habitable particulièrement généreux pour ses 5 passagers. Espace que l’on peut moduler facilement grâce à sa banquette arrière (60/40) coulissante sur 15 cm. Cela dit, le coffre est déjà gigantesque avec la banquette reculée au maximum: 1.121 l de chargement en configuration 5 places !