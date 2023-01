Plus globalement, le stand de Skoda au Palais 11 sera divisé en cinq univers qui illustrent les piliers de la marque. L’élément central sera le coin "iV", dédié aux voitures entièrement électriques telles que l’Enyaq iV et l’Enyaq iV Coupé. Cette dernière sera également exposée dans sa nouvelle version sportive RS avec transmission intégrale et développant jusqu’à 220 kW (299 ch). Dans le coin des citadines, on retrouve les spacieuses Fabia et Scala avec leurs moteurs à combustion interne, constamment perfectionnés. Le coin des SUV thermiques de Skoda sera occupé par le compact Kamiq, le moyen Karoq et le grand Kodiaq. L’univers des familiales mettra, quant à lui, à l’honneur deux valeurs sûres du catalogue Skoda: l’Octavia Combi et la Superb Combi.

Skoda mettra également à l’honneur un coin "vélo" sur son stand pour rappeler sa vocation de "supporter de la grande famille des cyclistes". Les fans de cyclisme pourront y admirer la voiture rouge du directeur de course du Tour de France. Mais aussi participer à un sympathique concours de pédalage. Le but est de recharger le plus rapidement possible un Skoda Enyaq iV électrique. Les meilleurs temps seront inscrits sur le tableau d’affichage qui sera exposé pendant toute la durée du Salon.