Le millionième SUV produit par Seat n’était autre qu’un Arona. Il faut dire que depuis son lancement en 2017, le premier SUV urbain de Seat est rapidement devenu la voiture la plus populaire de la marque, avec près de 500.000 unités vendues dans le monde ! En Belgique, l’Arona est aussi de loin la voiture la plus populaire de la gamme de Seat et est particulièrement apprécié pour son design fonctionnel et pratique, son image jeune et personnalisable, son rapport qualité-prix et ses performances dynamiques élevées. Depuis son restylage, dévoilé en 2021, l’Arona profite en outre d’une face avant plus espiègle avec de nouveaux phares antibrouillards ronds. L’Arona a aussi profité de l’occasion pour généraliser ses phares LED à toutes ses versions afin d’encore moderniser son allure.

Cette locomotive de la gamme SUV de Seat est suivie par le robuste Ateca, le premier SUV de l’histoire de la marque. Ce SUV moyen s’est vendu à plus de 435.000 unités. Ses lignes élégantes et son caractère sportif lui confèrent une identité incomparable, sans oublier qu’il propose une version à transmission intégrale 4Drive assez rare sur le segment. Il a également jouit d’une mise à jour de mi-carrière lui offrant, outre un style encore plus élégant, de nouveaux équipements (comme un volant chauffant ou un système d’aide à la conduite semi-autonome dans les embouteillages) ainsi qu’un système d’info-divertissement à la pointe de la technologie s’étendant sur un double écran: 10,25 pouces devant les yeux du conducteur et jusqu’à 9,2 pouces au centre de la planche de bord.

Enfin, les amateurs de SUV de grande taille profiteront de leur passage chez Seat pour admirer le Tarraco. Lancé en 2018, c’est le premier modèle dont le nom a été désigné par un vote populaire auquel plus de 140.000 personnes ont participé ! Cependant, ce qui le singularise le plus, c’est son espace, avec un intérieur spacieux pouvant accueillir jusqu’à sept personnes et un coffre d’une capacité de 1.775 litres.