Sous les projecteurs du stand Renault, on découvrira en ce début d’année le nouveau SUV baptisé Austral. Un modèle inédit qui poursuit l’offensive amorcée par le SUV coupé Arkana et la nouvelle Mégane E-TECH Electric sur le segment C. Il se glisse dans la tradition des "voitures à vivre" chère à Renault, mais avec une approche résolument moderne: celle de la "Nouvelle Vague" visant à faire de la marque française une référence en matière de technologie, d’énergie propre et de services. Côté pratique, avec ses 4,51 m de long, cet Austral se positionne entre les précédents Koleos et Kadjar qu’il remplace. Il offre un intérieur spacieux et peut également compter sur une banquette arrière coulissante pour moduler son habitacle. Côté coffre, le volume offert oscille entre 499 et 1.525 l en fonction de la position des dossiers. Sur le plan technologique, l’Austral se démarque de la concurrence par son système d’info-divertissement "Android Automotive". La plupart des applications qui se trouvent généralement sur les smartphones des conducteurs, comme Google Maps ou Spotify par exemple, sont alors directement intégrées au grand écran de 12 pouces ultra réactif.