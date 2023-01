En plus de son look de coupé, cette 408 profite également d’une garde au sol généreuse de 189 mm. Cela lui permet d’offrir un accès aisé à bord ainsi qu’un look de crossover plutôt flatteur. Mais cette 408 conserve un pavillon assez bas (1,48 m de haut, soit 14,3 cm de moins qu’un 3008) pour maximiser son efficacité et séduire les clients à la recherche d’un modèle moins massif qu’un SUV traditionnel.

Reprenant à son compte le poste de conduite de la nouvelle 308, cette 408 s’offre un "PEUGEOT i-Cockpit" de dernière génération. Un module qui s’impose en termes d’ergonomie, de qualité et de technologie avec des applications à la pointe du progrès.

Côté moteurs, l’offre de cette nouvelle 408 comporte deux versions hydrides rechargeables développant respectivement 180 et 225 ch ainsi qu’une version essence 3 cylindres 1.2 l PureTech de 130 ch. La batterie Li-ion des deux versions hybrides rechargeables présente une capacité de 12,4 kWh. Deux types de chargeurs embarqués sont disponibles: un monophasé de 3,7 kW livré de série et un monophasé de 7,4 kW proposé en option. Le temps de charge varie de 1h55 à 7h05 en fonction du type de prise disponible. Notons encore que toutes les 408 sont associées en série à une boite automatique à 8 rapports. Si aucune version diesel de la 408 n’est prévue, Peugeot proposera aussi une déclinaison 100% électrique de son inédit crossover ultérieurement.

À côté de ce nouveau fer de lance, Peugeot mettra en lumière sur son stand à Bruxelles la récente déclinaison break SW de sa populaire 308 mais également la version remaniée de sa petite "bombe" électrique e-208 GT. Elle profite d’un nouveau moteur électrique dont la puissance maximale progresse de 15% (passant de 136 à 156 ch) tandis qu’un important travail sur l’efficience fait chuter sa consommation énergétique moyenne à seulement 14,6 kWh/100 km. Grâce à cela, son autonomie WLTP fait un bond de 38 km pour atteindre désormais 398 km.

Pour les sportifs, soulignons aussi la présence à Bruxelles de la 508 Peugeot Sport Engineered, la déclinaison hautes performances électrifiée de la 508, mais également de l’impressionnante voiture de compétition 9X8 qui défend les couleurs de Peugeot dans le Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC).