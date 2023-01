Mazda expose fièrement son nouveau vaisseau amiral CX-60 sur son stand à Bruxelles. Elaboré sur une toute nouvelle plateforme propulsion et disponible avec des motorisations de pointe, ce grand SUV met en lumière la nouvelle stratégie de montée en gamme de Mazda. Sa finition irréprochable confirme d’ailleurs au premier regard le positionnement premium suivi dorénavant par Mazda. Sur le plan mécanique, ce CX-60 se démarque par l’arrivée de nouveaux six cylindres en ligne tant en diesel qu’en essence d’ici peu. Mais ce grand SUV de 4,75 m au look athlétique devient aussi l’écrin de la première motorisation hybride rechargeable de Mazda. Cette motorisation très prisée par les clients professionnels s’articule autour d’un bloc 4 cylindres 2.5 l essence de 192 ch couplé à un moteur électrique de 100 kW (136 ch) pour une puissance cumulée de 327 ch et un couple total de 500 Nm. De quoi offrir aussi à ce CX-60 PHEV le titre de "Mazda de route la plus puissante jamais produite" ! Avec sa transmission intégrale en série, le CX-60 PHEV accroche d’ailleurs la barre des 100 km/h en seulement 5,8 s. Dans un autre registre, notons aussi qu’il dispose d’une batterie à la capacité de stockage généreuse de 17,8 kWh. Ce qui lui permet à la fois d’afficher une homologation CO2 WLTP intéressante fiscalement de seulement 33 g/km, mais aussi d’avancer une autonomie électrique confortable de 63 km. De quoi envisager de couvrir ses trajets quotidiens sans sortir le bloc thermique de sa torpeur.