Première famille entièrement électrifiée proposée par Kia dès 2016, la famille Niro vient de se refondre totalement. Mais conserve son ADN: cette nouvelle mouture propose en effet toujours le choix entre trois motorisations à émissions faibles voire nulles: Niro hybride (HEV), Niro hybride rechargeable (PHEV) et Niro 100% électrique (EV). Les modèles hybride et hybride rechargeable articulent leur chaine cinématique autour du moteur essence Smartstream GDI 1.6 l de Kia associé à une transmission à double embrayage et six rapports (DCT6). Sur la version hybride, le bloc quatre cylindres développe une puissance maximale combinée de 141 ch lorsqu’il est associé au moteur électrique synchrone à aimant permanent de 32 kW (43,5 ch). La déclinaison hybride rechargeable se dote, quant à elle, d’un moteur électrique de 62 kW (84 ch) qui contribue à délivrer une puissance combinée allant jusqu’à 183 ch. La batterie de 11,1 kWh de cette version "plug-in" offre une autonomie en mode tout électrique de 65 km. Dans le cas de la version exclusivement électrique, le Niro hérite d’une batterie 64,8 kWh lui assurant une autonomie confortable de 460 km WLTP en cycle mixte. Son moteur électrique fort de 150 kW (204 ch) et 255 Nm assure quant à lui des évolutions tout en souplesse (0 à 100 km/h en 7,8 s).