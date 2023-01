Pour les plus aventuriers, on épinglera également sur le stand Jeep à Bruxelles la présence d’un concept baptisé Jeep Avenger 4x4 Concept. Avec sa garde au sol relevée, sa carrosserie élargie, ses gros pneus et ses détails cosmétiques spécifiques, il préfigure l’allure que la future version plus radicale de ce nouveau petit SUV électrique présentera.

À l’autre extrémité du catalogue Jeep, on pointera aussi la présence du nouveau Grand Cherokee 4xe sur le stand Jeep à Bruxelles. Ce long SUV de près de 5 mètres (4,91 m) offre un espace royal pour ses 5 passagers ainsi qu’un grand coffre de 520 l. Ce vaisseau amiral peut aussi compter sur un équipement technologique de pointe. On soulignera notamment la présence d’une caméra de vision nocturne, d’un grand affichage tête haute de 10 pouces en couleur, de sièges intégrant une fonction massage ou encore d’une installation audio haut de gamme McIntosh (950 watts). Plus globalement, ce Grand Cherokee se démarque aussi par le soin apporté à sa finition. Côté mécanique, Jeep propose ce Grand Cherokee en version hybride rechargeable 4xe sur notre marché. Une version qui combine deux moteurs électriques à un moteur quatre cylindres 2.0 l turbo (272 ch) pour une puissance totale de 380 ch et 637 Nm de couple. La batterie embarquée peut stocker, de son côté, 17 kWh pour offrir un rayon d’action en mode électrique de plus de 50 km.