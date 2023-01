Un vent d’Amérique souffle sur le stand de Ford à Bruxelles avec la présence, en première européenne, de son tout-terrain légendaire Bronco. Modèle incontournable sur le marché américain depuis 1966, cet aventurier iconique arrivera en effet sur le Vieux Continent dans le courant de l’année 2023. Pour nos marchés, Ford lancera la dernière génération du Bronco dans sa carrosserie cinq portes et dans une série limitée numérotée. Avis aux amateurs ! Dans la même veine, on pointera aussi à Bruxelles la présence de la toute nouvelle génération du pick-up emblématique de Ford en Europe: le Ranger. Encore plus chic que son prédécesseur, ce nouveau modèle se rapproche toujours plus de l’univers des véhicules particuliers. À bord, on appréciera ainsi l’apparition de nombreuses nouvelles technologies connectées (SYNC 4) et de grands écrans. Le conducteur retrouve, en effet, devant lui un compteur numérique tandis qu’une grande tablette verticale de 10,1 voire 12 pouces fait son apparition sur la console centrale ! Aussi soigné soit-il, le Ranger reste, bien sûr, avant tout un outil de travail. Et cette nouvelle génération se veut encore plus pratique grâce à l’apparition de plusieurs nouvelles attentions que les professionnels apprécieront. Sa benne élargie de 5 cm permet notamment de disposer à plat de plus grandes plaques de construction. On notera aussi la présence d’un nouveau revêtement en plastique plus robuste, de nouveaux points d’arrimage, un inédit système de compartimentage de la benne ou encore d’un nouveau hayon qui peut servir d’établi mobile grâce à sa règle et ses serre-joints intégrés. Sur le plan mécanique, ce nouveau Ranger peut être équipé d’un quatre cylindres 2.0 l diesel de 205 ch ou d’un V6 3.0 l diesel de 240 ch. Pour les plus sportifs, notons que ce nouveau Ranger existe aussi dans une impressionnante version Raptor catapultée par un V6 biturbo essence 3.0 l de 292 ch.