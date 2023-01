Fiat met aussi en avant en ce début d’année les deux récentes déclinaisons micro-hybrides de son SUV 500 X et sa familiale Tipo. Sous le capot de ces deux Italiennes électrifiées, on retrouve un bloc 4 cylindres 1.5 l turbo essence couplé à une batterie de 48 V et à un petit moteur électrique. Logé directement dans la boîte double embrayage à 7 rapports, ce dernier développe 15 kW (20 ch) et 135 Nm de couple afin de permettre d’évoluer régulièrement en mode électrique pur.

Enfin, notons que Fiat a décidé de simplifier la vie de ses clients en optant pour une stratégie à "3 choix". Pour la première fois, la marque italienne permet en effet aux clients de configurer un nouveau véhicule en seulement trois étapes simples, à la fois en ligne et chez les concessionnaires. Il suffit de sélectionner les caractéristiques du véhicule en choisissant le modèle, la couleur et les packs. Et c’est tout ! Trois packs sont disponibles: Style, Tech et Comfort. Ils sont conçus de manière à ne pas dupliquer leur contenu et peuvent être combinés les uns avec les autres sans aucune restriction en fonction de ses envies. En outre, une version haut de gamme est disponible sur tous les modèles. Elle comprend tout le contenu des trois packs et y ajoute encore des fonctionnalités supplémentaires.