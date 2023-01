À bord, le système d’info-divertissement de la DS 3 évolue également et accueille notamment la nouvelle technologie DS Iris System découverte aussi sur la DS 4. Ce DS Iris System est couplé à un écran de 10,3 pouces modernisé en série. Le poste de conduite retravaillé accueille aussi un nouveau volant regroupant les commandes d’aide à la conduite et les touches d’info-divertissement.

Côté mécanique, c’est surtout la version électrique E-Tense de la DS 3 qui profite de l’occasion pour évoluer. La machine électrique développe en effet dorénavant 115 kW/156 ch (contre 100 kW/136 ch précédemment). La nouvelle batterie stocke, quant à elle, aussi 54 kWh dont 50,8 kWh utiles (contre respectivement 50 et 46 kWh précédemment). Ce qui permet à la Française de prétendre à une autonomie WLTP de 402 km contre 340 km pour la génération sortante. De plus, on notera que la Nouvelle DS 3 E-Tense s’équipe d’une pompe à chaleur en série tandis que le chargeur embarqué accepte 100 kW en courant continu (pour des recharges rapides de 0 à 80% en 25 minutes) et 11 kW en courant alternatif (0 à 100% en 5 heures sur une Wallbox).

Pour être complet, notons que DS Automobiles mettra également en avant à l’occasion du Salon de Bruxelles sa Nouvelle DS 7 disponible dorénavant avec trois motorisations hybrides rechargeables en plus de sa mécanique diesel BlueHDI 130. Dont une nouvelle variante électrifiée développée par DS Performance offrant quatre roues motrices et une puissance cumulée impressionnante de 360 ch. Enfin, tant qu’à parler "performances", notons que DS Automobiles exposera son manifeste sportif sur son stand à Bruxelles: le sculptural concept DS E-Tense Performance. Il repose sur une coque en carbone et s’offre une double motorisation électrique forte de 600 kW (815 ch) !