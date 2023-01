A mi-chemin entre un break, une berline et un SUV, le nouveau vaisseau amiral C5 X de Citroën casse les codes. S’il n’est pas facile de la ranger dans une case, ce qui est certain en revanche, c’est que cette grande routière de 4,8 m se présente comme un cocon particulièrement confortable ! Et ce pour tous ses passagers ! L’espace ne manque pas à bord et, en outre, le coffre libère un vaste volume de 545 l qui peut atteindre les 1.640 l une fois les sièges rabattus. Au-delà de l’espace habitable offert, c’est aussi grâce à ses sièges moelleux et à son amortissement prévenant que cette C5 X brille dans le registre du confort. Encore plus si l’on lorgne vers sa version hybride rechargeable. Sur cette déclinaison Plug-In Hybrid, la suspension Active Citroën Advanced Comfort combine en effet la suspension à doubles butées hydrauliques progressives des autres C5 X à un pilotage actif des amortisseurs. Encore mieux isolés des irrégularités de la route, les occupants peuvent dévorer les kilomètres sur un véritable "tapis volant". Cerise sur le gâteau: la version hybride rechargeable permet également de rouler jusqu’à 63 km en mode électrique, pour glisser sans bruit sur le bitume. Sur le plan technologique, on appréciera la présence du grand écran multimédia, allant jusqu’à 12 pouces, trônant au sommet de la console centrale ainsi que d’un grand affichage tête haute.