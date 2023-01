En ce moment, ce sont les nouveaux X1/iX1 qui se trouvent sous les projecteurs chez BMW. Pour sa nouvelle génération, le plus petit SUV du catalogue allemand se décline en effet aussi en version exclusivement électrique griffée "i". Dans sa variante iX1 xDrive 30 de lancement, ce SUV électrique s’offre deux moteurs pour une puissance totale de 230 kW (313 ch) ainsi qu’une batterie de 64,7 kWh lui assurant une autonomie WLTP confortable de plus de 430 km. Pour les clients qui préféreraient s’orienter vers sa version thermique X1, ce nouveau modèle propose aussi une vaste gamme de mécaniques essence et diesel ainsi que deux déclinaisons hybrides rechargeables (xDrive25e et xDrive30e) offrant une autonomie électrique allant jusqu’à plus de 90 km. Sur le plan pratique, le SUV compact bavarois a grandi de 5,3 cm en longueur pour atteindre la barre des 4,5 m. Son empattement aussi s’est légèrement allongé afin de magnifier son habitabilité.

Sur son stand à Bruxelles, BMW exposera également certains modèles dévoilés en 2022, durant l’année du 50ème anniversaire de son département sportif "M". Comme la nouvelle déclinaison break "Touring" de sa sportive M3, mais également sa toute nouvelle sportive compacte M2. Un coupé explosif qui conserve tous les ingrédients tant appréciés par les puristes. Une boîte manuelle (en option, en échange de la boîte automatique à 8 rapports de série), une pure architecture de propulsion avec un différentiel actif, une répartition quasi parfaite des masses 50: 50 et un explosif six cylindres en ligne de 460 ch ! Impossible, non plus, de ne pas s’extasier devant l’impressionnante BMW 3.0 CSL exposée en première belge à Bruxelles. Sportive produite à seulement 50 exemplaires, elle affiche une plastique sculpturale et s’offre un six cylindres en ligne fort de 560 ch ! Dans un autre style, BMW M exposera aussi à Bruxelles son tout nouveau "super-SUV" électrifié baptisé XM. Il prend la forme d’un impressionnant SUV de 5,11 m de long, 2 m de large et 1,76 m de haut posé sur des jantes allant jusqu’à 23 pouces. Un bolide catapulté par un V8 hybride rechargeable de 653 ch et 800 Nm de couple. Notez qu’une version "Label Red" portée à 787 ch et 1.000 Nm de couple est déjà confirmée pour l’automne 2023 !