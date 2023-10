Depuis plusieurs années, les géants du Web investissent massivement l’univers de la médecine. Google développe une intelligence artificielle sur le sujet, Apple permet à chacun de contrôler son état de santé, quand Amazon s’empare du marché des mutuelles. Ces mastodontes misent sur l’exploitation des données de santé, le "nouvel or noir", pour améliorer les soins, prévenir les maladies. Mais peut-on leur confier ces informations les yeux fermés?

2. Mardi 24 : Antarctiques et hauts sommets - France 2, 21H10

Réunion de pingouins pour tenter de trouver une stratégie de survie. © Yoland Bosiger / BBC Studios

L’ Antarctique et les hauts sommets sont des royaumes de glace où les animaux déploient d’extraordinaires stratégies de survie. Les animaux y sont dotés de capacités d’adaptation exceptionnelles et, grâce à leur ingéniosité et leur courage, parviennent à survivre. Ce docu de 2023 explique comment ces mondes essentiels à l’équilibre de notre planète disparaissent sous nos yeux, et, avec eux, un équilibre subtil, bâti au fil des millénaires.

3. Mercredi 25 : "Je suis né à 17 ans" - La Une, 20H15

Ce téléfilm de 2022 raconte l’histoire de Thierry qui a été un enfant battu. Il s’est construit contre les violences subies et a toute raison d’être fier du résultat. Mais les traumatismes de l’enfance sont toujours présents, générateurs d’angoisses et d’un perpétuel manque de confiance en soi. L’annonce de la mort imminente du père coupable des brutalités, et avec lequel Thierry a rompu toute relation, sonne l’heure des comptes.

4. Jeudi 26 : "A poil !" - ARTE, 23h15

Vivre sans rien...sur soi! Un grand bonheur selon ses adeptes. © Spiegel TV

Ce documentaire de 2022, en deux volets, explore les rapports que nous entretenons avec notre corps déshabillé. Dès l’enfance en effet, les normes sociales nous apprennent à nous vêtir et à considérer la nudité comme honteuse. Des gens luttent contre ce tabou. Le naturisme est apparu en Europe au XIXe siècle, et c’est la France qui est devenue la première destination des amateurs du genre avec 2,5 millions d’adeptes chaque année.

5. Vendredi 27 : Top 70, les moments cultes de la télé - RTBF, 20H15

"Le jardin extraordinaire" d’autrefois, avec Arlette Vincent et le "consultant" Paul Galand. ©

Le 31 octobre 1953 était diffusé "Boum Bruxelles", le tout premier programme de la télé belge francophone. Pour fêter les 70 ans de l’événement, cette grande soirée de divertissement au cours de laquelle on reviendra sur sept décennies d’émotions, de rires, de larmes, et de moments-culte qui ont marqué la vie des spectateurs, avec Adrien Devyver à la présentation.