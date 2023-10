Emily, la candidate d’Aiseau au concours du “Meilleur pâtissier”, en couple avec un autre participant : “On est très similaires”

Leur couple officialisé dans les médias depuis quelques jours, Emily et Thibaut ont en effet confirmé s’être “rapprochés petit à petit”. “On n’a pas mis de mots dessus”, explique le jeune homme, qui vit en Suisse, à “Télé-Loisirs”. “On a un peu laissé le truc venir, on ne s’est pas trop pris la tête. ”

Originaire d’Aiseau, dans la province du Hainaut, la candidate belge assure se sentir bien aux côtés de son nouveau compagnon : “Il n’a pas un sale caractère, il me calme beaucoup. Mais il adore avoir raison et c’est pour ça que parfois on s’embrouille. On est très similaires sur plein de choses, il adore avoir raison et moi aussi donc on est têtus tous les deux. ”

“Le temps de la diffusion de l’émission, on reste chacun de notre côté, on se voit régulièrement”, détaille Thibaut. “Si on se bloque tous les deux dans un endroit commun où on n’a rien à faire, ça ne va pas nous être profitable. Le but, ce n’est pas d’avoir une relation à distance. Emily, ça ne la dérange pas trop d’habiter en France. Moi, ça ne me dérange pas d’aller en Belgique. On ira là où on a le plus de choses à faire ensemble et séparément aussi. ”

Tous les deux attirés par le monde de la pâtisserie, Emily et Thibaut envisagent même de mener “un projet en commun” dans un futur proche. “Comme je fais beaucoup de trompe-l’œil et Emily aussi, on a commencé à faire des vidéos et ça a plutôt bien marché sur les réseaux. On commence à réfléchir à proposer des formations de trompe-l’œil, ce qui nous permettrait de travailler ensemble”, explique encore Thibaut dans “Télé-Loisirs”.

En début de saison, Emily, qui travaille actuellement dans une boîte de nuit, avait déclaré que Thibaut était son favori pour le titre. “C’est le candidat qui fait le plus peur, notamment par ses qualités techniques”, avait-elle alors estimé au moment de se lancer dans la compétition.

Lors du 5e épisode de cette 12e saison, c’est la Belge Clémence, de Warcoing, qui a été éliminée.