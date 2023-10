Surprise : la NBA débarque sur la RTBF au rythme d’un match par semaine

Benoît Delhauteur, le patron des sports de la RTBF, explique cette acquisition dans une idée "de stratégie globale, pour avoir l’offre sportive la plus large possible. La NBA est, après la Ligue des champions, ce qui se fait de mieux en termes de spectacle". L’idée est aussi d’attirer un public plus jeune – "un tiers des fans belges ont moins de 24 ans", précise Delhauteur.

Avec les consultants Maxime De Zeeuw et Manu Lecomte, joueurs encore actifs dans le championnat belge, le dispositif de la RTBF s’articulera de la manière suivante: le match du samedi soir sera diffusé sur Auvio (à partir du 28 octobre), et une fois par mois sur Tipik (premier direct le 2 décembre).

Idéal pour les débuts de Toumani Camara

"Nous aurons également la possibilité de diffuser un match à Noël et le match organisé à Paris (Brooklyn – Cleveland, le 11 janvier)", complète Benoît Delhauteur. Des matchs de play-off, la phase finale du championnat, seront également diffusés, les Finals restant l’exclusivité de DAZN.

L’accord, qui porte sur deux saisons, tombe au bon moment pour le basket belge puisqu’il coïncide avec les débuts de Toumani Camara (Portland), deuxième basketteur belge à évoluer dans la grande Ligue après Didier Mbenga. "Ce sera une bonne manière de suivre sa première saison, avec un maximum de highlights (meilleurs moments) qu’on voudra partager sur nos plateformes", complète encore Benoît Delhauteur.