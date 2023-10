Biolay, Deneuve ou Erdogan, que regarder à la télé ce week-end ?

Ariège, 14 mars 2021. Sept femmes et sept hommes, menés par l’explorateur-chercheur Christian Clot, s’enfoncent dans la grotte de Lombrives pour une expérience scientifique inédite: ils vont passer ensemble quarante jours sous terre, sans accès à la lumière du jour et sans aucun repère temporel. Ils doivent apprendre à fonctionner en groupe malgré le froid, l’obscurité et la fatigue. Comment le corps et le cerveau de ces volontaires vont-ils s’adapter à ce super-confinement ? Ce docu de Guy Beauche (2022) en fait le récit.

2. Samedi 21 : Biolay, à l’origine - France 4, 23H35

Enquête sur la rage de composer du prolifique mais talentueux Benjamin Biolay ©AFP

Pour ce docu tout neuf, Benjamin Biolay ouvre les portes de son histoire intime avec la musique, de la rue Maurice Ravel à Villefranche-sur-Saône, où il a passé son enfance, au conservatoire de Lyon, où il a reçu sa formation classique, puis en studio, pour l’enregistrement d’une musique de film et de l’album Grand Prix. La voix de cet auteur-compositeur-interprète fécond, croise celle de ses plus proches collaborateurs, de ses amis de toujours et de sa sœur. Tous racontent la fureur de composer de Benjamin Biolay.

3. Dimanche 22 : Catherine Deneuve à son image - ARTE

Catherine Deneuve...On lui souhaite un bon anniversaire ce dimanche! ©AFP

Son image de blonde impassible, mythifiée par le sulfureux Belle de jour de Luis Buñuel, lui a longtemps collé à la peau. Certains réalisateurs ont joué de ce fantasme, quand d’autres, tel François Truffaut, ont cherché à le contourner. Catherine Deneuve s’en est libérée en menant sa carrière selon ses instincts, ses rencontres et sa passion cinéphile. Ce nouveau docu de Claire Laborey revient sur une comédienne mythique qui, à 80 ans (ce dimanche), continue de surprendre.

4. Dimanche 22 : Erdogan, la revanche du sultan

Le président Erdogan? Même un terrifiant tremblement de terre ne l’a pas fait trembler ©AFP

Après le séisme de février qui a fait 50 000 morts, la crise économique, les guerres, le président turc Recep Tayyip Erdogan est plus contesté que jamais. Pourtant, après vingt ans de pouvoir sans partage, explique ce docu tout neuf, l’homme fort d’Ankara a été réélu le 28 mai 2023 dernier, prenant de court l’opposition et les puissances occidentales qui anticipaient une défaite. Erdogan a sa méthode: flatter la frange la plus conservatrice et religieuse de son électorat. Et il a profité de la guerre en Ukraine pour avancer ses pions.