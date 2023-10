Pas de "Grand Cactus" ce jeudi soir sur Tipik à cause de la grève à la RTBF

Bonne nouvelle pour les amateurs : ils pourront voir la F1 sur la RTBF jusqu'en 2027

La RTBF continuera à diffuser le championnat du monde de Formule 1 sur ses antennes jusqu'en 2027. La radio-télévision belge de la Communauté française a annoncé un nouvel accord avec Formula One, le promoteur de la compétition, qui lui permettra de diffuser "toutes les courses, y compris les séances d'essai et de qualification, les courses Sprint et les Grands Prix sur La Une, Tipik et Auvio pour les quatre prochaines saisons".