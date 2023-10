Ce jeudi soir à la télé : Muriel Robin en criminologue et avec sa compagne Anne Le Nen dans la mini-série "Master Crimes"

Après huit années passées loin du terrain, elle accepte de collaborer avec la police sur une enquête et y entraîne ses étudiants. Un pitch qui fait penser à celui de Bellefond, la série de France 2 dans laquelle Stéphane Bern campe un procureur et professeur en droit pénal qui se fait aider par ses étudiants pour résoudre des enquêtes…

Mais les fans de séries verront surtout en Master Crimes une copie de How to get away with murder, série américaine avec Viola Davis produite entre 2014 et 2020 par Shonda Rhimes pour ABC.

Dans la fiction française comme ailleurs, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

Avec sa compagne Anne Le Nen

Muriel Robin a été séduite par le projet et le personnage un peu plus léger qu’on lui a proposé de jouer: "Après avoir interprété des personnages comme Marie Besnard ou Jacqueline Sauvage dans lesquels je n’étais pas toujours à mon avantage physiquement, j’étais ravie de me glisser dans la peau d’une femme plus élégante", indique-t-elle dans une interview à nos confrères de TF1. Une autre particularité qui a beaucoup compté dans son choix, c’est de se retrouver à l’écran avec sa compagne Anne Le Nen (la capitaine de police Barbara Delandre), avec qui elle est en couple depuis 2006.

"Donner la réplique à Anne Le Nen comptait beaucoup. C’est une très bonne actrice. On s’est laissé porter, c’était très amusant. Après plusieurs rôles plus graves, cette forme de légèreté m’a fait du bien."

Louise Arbus – son personnage – est quelqu’un de libre, perspicace et déjanté. "Elle a une façon très personnelle d’évoluer sur les enquêtes sans que l’on soit dans la caricature, poursuit l’humoriste. On ne sait jamais ni où ni comment on va la voir débarquer ! Elle décrypte les meurtres d’une façon aussi surprenante qu’elle enseigne la criminologie. Que ce soit à l’université ou sur le terrain, elle est toujours très élégante avec ses escarpins, ses jupes colorées en cuir… Elle est pleine de couleurs !"

Cette mini-série en six épisodes est à découvrir sur La Une à partir de ce jeudi, à raison de deux épisodes chaque soir. Elle sera diffusée sur TF1 à partir du jeudi 9 novembre.

La Une, 20.30