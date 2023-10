La saison 15 de Top Chef en tournage: deux cheffes rejoignent le jury

Les nouvelles venues sont Dominique Crenn, première femme triplement étoilée par le Guide Michelin aux États-Unis, et Stéphanie Le Quellec, gagnante de la saison 2 de l’émission en 2011 et cheffe deux étoiles. Elles rejoignent Hélène Darroze (trois étoiles), Glenn Viel (trois étoiles), Paul Pairet (trois étoiles) et Philippe Etchebest (une étoile).