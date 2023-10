À la télé ce mercredi soir: Vercingétorix, chef de la Gaule dans "Secrets d’Histoire"

Tout le monde – ou presque – connaît ce texte qui introduit immuablement depuis 1961 les aventures d’Astérix et Obélix. Bande dessinée créé par Gosciny et Uderzo, elle vise évidemment à amuser la jeunesse de l’époque. Mais elle se fonde sur des bases historiques. Et il est indéniable que le personnage d’Astérix a été inspiré par Vercingétorix. "Il lui doit la vie, confiait René Goscinny. C’est à ­Vercingétorix que nous avons pensé, Uderzo et moi, quand nous avons inventé notre Astérix."

Chef suprême

Depuis l’incroyable village gaulois de Rieux-Volvestre, parfaitement reconstitué près de Toulouse, Stéphane Bern va nous plonger au cœur de la destinée incroyable de cet homme qui fait donc partie de ces héros populaires injustement traités par l’histoire et dont l’unique défaite d’Alésia fait alors oublier toutes les victoires.

Tout commence au début de l’année 52 avant J.-C., lorsque tous les Gaulois l’élisent en chef suprême pour mener la plus importante rébellion armée contre l’envahisseur romain…

Excellent orateur, charismatique, Vercingétorix réunit son peuple et galvanise ses troupes pour lancer l’assaut face aux légions romaines, qui sont alors les plus puissantes du monde.

Mais rien n’arrête ce jeune Gaulois à l’ascendance royale – il est le fils de Celtillos, aristocrate arverne – guidé par l’honneur et la soif de liberté qui l’aident à résister à l’imposant César.

Personnage oublié de l’histoire, il sera remis en avant après la Révolution française, avant tout pour des raisons politiques. Jusque-là, Les rois de France prétendaient descendre des Francs de Clovis. Les révolutionnaires vont remplacer ce mythe par celui d’un peuple gallo-romain qui donne sa légitimité historique à la République.

Quoi qu’il en soit, Vercingétorix est bien plus que ce vaillant guerrier et le découvrir, c’est en apprendre beaucoup sur le quotidien de la civilisation gauloise… Comme son habitat, son artisanat, ses croyances et ses coutumes ancestrales, dont seuls les druides en sont les maîtres absolus.

