Clémence (Warcoing), éliminée du "Meilleur pâtissier" ce lundi 16 octobre: "Je n’ai eu que des messages bienveillants"

Clémence, quelle est votre réaction après cette élimination ?

Je suis déçue d’être éliminée après seulement cinq semaines. Je pensais vraiment aller plus loin. En plus, je suis éliminée lors de la semaine spéciale chocolat, qui est une spécialité belge. C’est un peu décevant, mais le chocolat, cela reste compliqué à maîtriser et peut être que je ne le maîtrisais pas assez.

Revenons un instant sur l’émission. D’abord, il y a l’épreuve du coulant…

Cette première épreuve, cela a été. Ce n’était pas incroyable, mais par rapport aux autres, cela allait.

Ensuite, il y a l’épreuve technique avec le chef Maxence Barbot qui vous demande de réaliser un éclat au chocolat avec l’aide d’une… visseuse !

C’est l‘épreuve la plus marrante qu’on ait pu faire. Pour les préparations, cela a été, mais j’ai eu un gros problème de prise au froid. Des sphères en chocolat, cela prend du temps à congeler. Et si ce n’est pas bien pris au froid, c’est impossible à sculpter avec la visseuse.

Enfin, il y a eu l’œuf géant en chocolat…

Et c’est ma plus grosse déception ! C’est quelque chose que j’avais déjà fait chez moi, mais ici, malheureusement, ma coque était trop fine. Et donc l’œuf s’est cassé…

"Ce que je trouve dommage, c’est qu’ils ne prennent en compte que la semaine en cours et pas les semaines d’avant…"

Quand Marie Portolano annonce votre élimination, vous vous y attendiez ?

Oui, un petit peu, mais je pensais être plus ou moins à égalité avec Hafidou… J’ai cru que cela aurait pu basculer. Ce que je trouve dommage, c’est qu’ils ne prennent en compte que la semaine en cours et pas les semaines d’avant… Mais c’est le jeu.

Vous avez eu droit à une séance de rattrapage dans "La cuisine secrète" de Mercotte autour du bavarois. Mais vous avez perdu face à Monique.

Ce n’est pas la recette de mon bavarois framboises et litchis qui a posé problème, mais le démoulage. Monique a utilisé un moule en inox, qui conduit mieux le froid, alors que moi j’ai utilisé du silicone. Lors du démoulage, mon gâteau n’a pas tenu. J’aurais dû plus réfléchir… C’est dommage car c’était une belle chance pour réintégrer le concours.

Le bilan est tout de même positif ?

Oui, cela reste une belle expérience et c’était une chance incroyable pour moi de pouvoir participer à un tel concours où il y a plus de 15 000 candidats qui postulent. Cela m’a permis d’avoir une belle expérience.

"J’étudie pour avoir mon diplôme de boulanger-pâtissier d’ici la fin de l’année afin de pouvoir commencer à faire des ateliers dès l’an prochain…"

Vous êtes toujours en reconversion professionnelle ?

Oui, je continue pour l’instant à faire des gâteaux pour moi-même, avec une spécialité en "cake design". Et puis j’étudie pour avoir mon diplôme de boulanger-pâtissier d’ici la fin de l’année afin de pouvoir commencer à faire des ateliers dès l’an prochain, notamment pour les personnes handicapées.

Cela faisait partie de vos souhaits en participant à ce concours: faire passer un message de tolérance envers les personnes qui, comme vous, sont atteintes d’un handicap. L’objectif est atteint ?

Je pense avoir marqué les gens et que le message est bien passé. Bien sûr, il y a toujours bien deux ou trois "p’tits cons", mais globalement, je n’ai eu que des messages bienveillants. J’ai voulu que l’on me considère comme les autres et c’est ce qui s’est passé.

Vous avez eu l’occasion de croiser quelques chefs pâtissiers iconiques. Lequel vous a marqué ?

Pierre Hermé, bien sûr. Moi qui suis fan de macarons, cela reste un chef de référence. Cela a été une belle expérience, un peu impressionnante au début, même s’il n’est pas passé à ma table.

Parmi vos réalisations, lesquelles font votre fierté ?

Celle qui m’a le plus marquée, c’est la maca-crabe mangue-passion en version XXL. J’étais très contente que je maîtrisais ce sujet. Je crois que je vais me souvenir aussi longtemps de l’épreuve de Mercotte où j’ai terminé première avec le cœur arabesque lors de la semaine de l’amour. Il y a aussi la balance de la justice réalisée pour Pierre Hermé…

Vous avez gardé des contacts avec les autres concurrents ?

Oui, on a un groupe whatsapp où on échange régulièrement. Personnellement, je me suis plus liée d’amitié avec Christelle, qui est partie assez vite.

Qui voyez-vous aller le plus loin ?

Depuis la première émission, j’ai toujours dit que je voyais Thibaut aller loin. Il prend des risques, même quand on lui dit non… Une candidate qui est douée et que j’aime beaucoup, c’est Julia. Elle est très calme et très patiente. C’est toujours propre et net. Ninon est très douée aussi, comme Emily, mon acolyte belge…

Vous avez envie de faire autre chose à la télé ?

Oui, pourquoi pas. Je ne vais pas participer aux Anges de la téléréalité (rires) mais si c’est pour faire une séquence pâtisserie dans une émission familiale, pourquoi pas ?

Comment cela se passe au niveau de votre notoriété dans votre région ?

Cela dépend des jours. Certains jours, je peux sortir tranquillement et d’autres où je ne peux pas faire les magasins tranquillement pendant cinq minutes. Il y a deux jours, une dame qui était assise à la terrasse d’un café à Tournai a tout laissé en plan pour venir me saluer. Je fais pas mal de selfies. Ça fait toujours plaisir. Mais le plus important reste d’échanger avec les gens.

Interview: Marc UYTTERHAEGHE