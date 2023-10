En France, le marché de l’occasion pèse six milliards d’euros et progresse deux fois plus vite que la consommation globale. La revente des produits d’occasion s’inscrit bel et bien dans l’air du temps. Ce docu de 2023 nous emmène en immersion chez trois brocanteurs et spécialistes qui font découvrir les coulisses d’un marché qui, à voir le succès d’ "Affaires conclues", passionne le grand public.

2. Mardi 17 : L’Ukraine, de feu et de sang - Tipik,

Zoom sur la guerre en Ukraine qui tourne à la guerre...de tranchée, comme en 14. ©

Ils ont les armes à la main et la rage au ventre. Depuis juin 2023, les soldats ukrainiens participent à une contre-offensive meurtrière. Malgré l’utilisation de matériels modernes, financés par de nombreux pays occidentaux, les gains de territoire sont rares. Et l’armée russe tient bon. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce conflit est d’abord une guerre de position. Où les belligérants se font face dans des tranchées, comme en 1914.

3. Mercredi 18 : #Investigation sur le tram de Liège - La Une, 20h20

Ce chantier défigure Liège mais surtout, on n’en voit pas la fin. ©

Le magazine #Investigation aborde deux sujets. Tout d’abord, "Tram à Liège: retards sur toute la ligne", le chantier en effet paralyse toute la ville depuis 4 ans. Prévu pour 2022, le tram n’arrivera qu’en 2025. Second sujet "Les Lacs de l’Eau d’Heure: un paquebot à la dérive". Ce lieu de détente est un gouffre. Des dizaines de millions d’euros de subsides devaient en faire un joyau touristique. Mais aujourd’hui plusieurs bâtiments sont à l’abandon.

4. Jeudi 19 : Les beaux parleurs - France 2, 23h25

De jeunes lycéens préparent un concours d’éloquences. Ils ont la langue bien pendue! © Bellota films

Chaque vendredi, 12 lycéens se retrouvent à midi dans la salle de leur professeur, Guillaume Lafond. Ce dernier les accompagne avec esprit, humour et rigueur dans les études de grec, latin et français, au lycée Charlemagne, l’un des plus prestigieux de Paris. Ces jeunes constituent le comité d’organisation d’un concours d’éloquence prévu en mai. On suit dans ce docu la préparation d’un modèle de tournoi extrêmement répandu aussi en Belgique.

5. Vendredi 20 : Roy Liechstenstein, une révolution pop - Fr 5, 22h25

Un artiste de légende dont les œuvres évoquent le cinéma, la BD ou la culture populaire. © Vincent Productions

Roy Lichtenstein aurait eu 100 ans en octobre, belle occasion d’évoquer ce peintre majeur du XXe siècle. Aujourd’hui, ses œuvres sont parmi les plus reproduites au monde et tout le monde connaît ses portraits colorés et magnétiques qui happent le regard. Au même titre qu’Andy Warhol, Lichtenstein est la figure centrale du pop art, ce mouvement artistique né après la guerre et dont les sujets sont empruntés au quotidien et à la culture populaire.