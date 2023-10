À la télé ce lundi soir : quelle prévention pour les orages et inondnations

Dans la nuit du 2 au 3 octobre, il tombe quelque 500 millimètres de pluie à Saint-Martin-Vésubie, dans l’arrière-pays niçois. Le bilan sur le plan humain est catastrophique: 10 morts, dont deux pompiers, et huit personnes portées disparues. Le bilan matériel est lui aussi très lourd, avec des dégâts estimés à un milliard d’euros. Dans les 70 communes classées en état de catastrophe naturelle, 420 maisons ne pourront plus jamais être habitées, 85 kilomètres de routes et plus de mille kilomètres de sentiers de randonnée ont été endommagés, vingt ponts détruits ou rendus inutilisables…

Adopter les bonnes habitudes

Il faudra s’y faire, avec le changement climatique, les orages promettent d’être plus violents et les inondations, plus nombreuses. Face aux risques encourus, il devient primordial de repenser notre environnement et d’apprendre à adopter les bonnes attitudes. Notamment en matière de prévention et d’alerte: en assurant un suivi météorologique de qualité, en privilégiant des retenues naturelles, en réimplantant des haies, en redonnant aux rivières et cours d’eau leur lit d’antan, en évitant l’urbanisation de zones inondables, il est tout à fait possible d’atténuer les conséquences de ces inondations ou orages sur nos habitations et nos infrastructures.

Pour s’en rendre compte, Hugo Clément et les équipes de Sur le front se sont rendues sur le terrain. Ils vont notamment découvrir que les services météo ont des failles. Alors qu’ils suivent un spécialiste qui leur promet un gros orage à Nîmes, Météo-France lance une vigilance orange "pluie-inondation", mais pas de vigilance rouge. Pourtant, l’orage qui éclate est violent et provoque des inondations. Ce n’est que vers 2h du matin que la vigilance rouge est activée, alors que le plus gros de l’orage est déjà passé… Si elle avait été décrétée plus tôt, la phase d’alerte aurait permis aux pompiers et aux services de secours de mieux se préparer. Ce n’est qu’un exemple des points qu’il s’agit de travailler pour le futur.

