La chanteuse canadienne (qui se fait rare) est l’objet d’une soirée complète avec d’abord "Pour toi, Céline", une émission de variété dans laquelle des artistes influencé par la mythique chanteuse reprennent ses plus grands tubes (Chimène Badi, Isabelle Boulay, Claudio Capéo, Corneille, Véronic DiCaire ou encore Patrick Fiori). Ensuite, à 22h, "Céline une seule fois" ; un concert en plein air donné en juillet 2013 à Québec par la diva, devant 60 000 fans.

2. Samedi 14 : Colette et Justin, une histoire congolaise - La Trois, 22h34

Depuis le salon de leur appartement parisien, le réalisateur Alain Kassanda a entrepris avec ses grands-parents, Colette et Justin, un voyage dans le temps à l’intersection du récit familial et de l’histoire de la décolonisation du Congo. Au moyen d’entretiens, de films d’archives et de poèmes, ce film met leurs deux paroles en résonance. Il aborde également son rapport à cette histoire complexe et son attachement au pays de son enfance, qui l’habite encore, bien qu’il n’y habite plus.

3. Samedi 14 : Jacques Tati, tombé du ciel - France 5, 23h

Le cinéste français Jacques Tati aura eu le terrible destin de ces créateurs géniaux qui connaissent le succès, tutoient la gloire et finissent dans le désarroi. Mais aujourd’hui, son humour visuel, à base de bruitages, de dialogues presque inaudibles, de cadres larges et de gags qu’il faut scruter, reste une référence. Ce documentaire de Jean-Baptiste Péritié retrace ce parcours contrasté, avec la voix de Denys Podalydès. Il permet de revoir notamment le chantier de Playtime, qui coula son créateur financièrement.

4. Dimanche 14 : Soirée de clôture de Cap 48 - La Une, 20h15

Après que Christophe Willem ait été le parrain de l’édition 2022, c’est au tour du chanteur Vianney d’assurer de sa présence la soirée finale de la campagne de solidarité CAP 48. avec Jean-Louis Lahaye à la présentation, cette opération d’aide et soutien aux personnes handicapées et à la jeunesse en difficulté va pouvoir une fois de plus de sensibiliser le public à ses actions et à toutes ses formes d’engagement pour un monde plus ouvert aux personnes porteuses de handicap.

5. Dimanche 14 : L’amour est dans le pré, 15e saison - RTL TVI, 20H45

Après des mois d’attente, Sandrine Dans lève enfin le voile sur la quinzième saison de "L’Amour est dans le pré". Une saison anniversaire qui, comme chaque année, réserve de nombreuses surprises aux agriculteurs dans leur recherche de l’âme sœur. Après que les candidats à l’amour se sont dévoilés avec sincérité lors des portraits, l’heure des rencontres est arrivée. Avec elles, leur lot de bonnes surprises, mais aussi parfois de déception. L’amour, c’est pas forcément un bail à ferme!