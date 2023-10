À la télé ce vendredi soir : Gilbert Montagné, les yeux dans les yeux

Pour faire gagner en autonomie et en dignité les handicapés visuels, il s’est battu pour que l’audiodescription soit diffusée sur les principales chaînes de télévision française. C’est aussi lui qui est à l’origine des arrêts de bus sonores, avec annonce des arrivées et des départs. Il a également été à l’initiative de la touche sonore sur les claviers des distributeurs de billets. Il a aussi initié depuis 2007 un rapport ministériel sur le handicap visuel pour lequel il continue à se battre et à interpeller les instances politiques.

Appuyée par des images d’archives et le regard de ceux qui le connaissent, la réalisatrice Anne Dorr a rencontré ses complices de vie: Lulu, son copain de toujours ; Michel Troisgros, chef triplement étoilé ; Claude Lemesle, parolier français ; Laurent Petitguillaume, animateur de télévision et de radio et le Professeur José-Alain Sahel, directeur de l’Institut de la vision à Paris.

Ce parcours a été rendu possible par la découverte de Louis Braille et Ray Charles. Le premier est d’ailleurs évoqué dans une séquence émouvante, lorsque le chanteur revient à l’Institut national des jeunes aveugles (INJA), un institut médico-social destiné à accueillir et former les jeunes aveugles et à faciliter leur insertion dans la vie active. À l’entrée trône une statue de Louis Braille, que Gilbert Montagné découvre avec ses doigts: "Si ton âme était dans cette statue, je te dirais merci parce que ce que tu as fait, c’est génial, peut-on l’entendre dire. C’est la seule écriture sensuelle au monde. Eh oui mon pote, tu n’y avais pas pensé quand tu as conçu ça, mais c’est vraiment bien !"

Quant à Ray Charles, il lui a communiqué sa passion pour la musique et le piano. "Ce qui est magique, c’est quand tu poses les mains et que tu ne sais pas ce que tu vas jouer."

Un film touchant qui démontre toute la grandeur d’âme du chanteur et le recul qu’il peut avoir sur sa déficience visuelle.

La Trois, 20.30