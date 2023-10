C’est seulement peu à peu qu’on comprend la véritable raison de ce pèlerinage dans le passé. Face à la maladie qui gagne inlassablement du terrain, ils ont décidé de ne pas se quitter et de célébrer une dernière nuit de fête avant de partir ensemble, dans la dignité.

Line Renaud, 94 ans est l’héroïne de ce qu’elle annonce comme son dernier film. Comédienne engagée, elle a été une figure de la lutte contre le sida et elle a décidé de mener un dernier combat: le droit de choisir sa mort.

Marraine de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité, elle expliquait au journal Le Parisien lors du tournage: "J’ai vu ma mère mourir dans des souffrances atroces, elle me demandait de la faire partir, Loulou, mon défunt mari, aussi. Pourquoi laisser souffrir les gens quand on sait que c’est fini ? Il faut les aider à partir, c’est pour ça que je fais ce film. Mais il va y avoir une loi, vous verrez. Ce film peut faire avancer les choses."

L’histoire de Bernard et Georgette

Cette histoire est inspirée de faits réels. En 2013, Bernard et Georgette Cazes, un couple d’octogénaires se donne la mort dans un palace parisien, Le Lutétia. Ils ont laissé deux lettres: une pour expliquer leur geste à leur famille et une autre à remettre au procureur de la République pour dénoncer l’absence d’une loi qui accorde le droit de "mourir sereinement".

En France, les choses ont évolué en dix ans, mais l’euthanasie n’est toujours pas réglementée comme c’est le cas chez nous depuis plus de vingt ans. Un projet de loi sur la fin de vie devrait être prochainement présenté en Conseil des ministres puis discuté au Parlement,

La fiction, Le prochain voyage, sera suivie d’un débat présenté par Julian Bugier pour aborder et comprendre les questions cruciales autour de la fin de vie. Cette soirée se conclura par la rediffusion du documentaire de Magali Cotard, F in de vie: pour que tu aies le choix. Marina Carrère d’Encausse, entre quête personnelle et enquête journalistique, partage les interrogations et bouleversements profonds qui peuvent tous nous toucher.

France 2, dès 21.10