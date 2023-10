Yanis Marshall ne digère pas son éviction de la Star Academy : “C’est d’une hypocrisie totale”

Et pour cause, la saison 11, ce sera sans Yanis Marshall. Le chorégraphe de 33 ans a été remplacé par la danseuse montoise Malika Benjelloun.

Interrogé par le Parisien sur ce départ, Yanis Marshall a confié que ce n’était pas lui qui avait pris la décision, mais bien la production de TF1. “La chaîne a acté cela fin février. On m’a demandé de prétendre avoir des projets personnels, sous prétexte que le public ne comprendrait pas qu’on m’évince. Mais, aujourd’hui, j’ai besoin de dire ma vérité. Beaucoup m’ont déconseillé de le faire, mais c’est ma façon à moi d’aller mieux et d’avancer”, explique-t-il.

À la fois professeur et chorégraphe pour ce reboot de l’émission culte, Yanis Marshall a enchaîné les heures de travail à un rythme effréné. Il a également souffert de sa surexposition. “Je partais à 7 heures du matin pour rentrer à minuit. Je me réveillais en pleine nuit en pensant qu’on me filmait. […] À partir de la troisième semaine, je me suis retrouvé à faire d’énormes crises d’angoisse.”

Le danseur révèle qu’il s’est alors réfugié dans l’alcool pour évacuer le stress et qu’il était “en gueule de bois” lors du 3e prime. “Tout le monde était un peu inquiet. J’ai mis des lunettes Dior et je suis allé sur le plateau. […] J’ai fait le job, même si je souffrais intérieurement.”

La “plus grosse crise d’angoisse de sa vie” aux NRJ Music Awards

S’il a réussi à faire comme si de rien n’était ce soir-là, ce ne fut pas le cas lors de la soirée des “NRJ Music Awards”, à Cannes. Après avoir remis un prix sur scène, il dit avoir descendu une bouteille de champagne et s’être effondré. “J’ai fait la plus grosse crise d’angoisse de ma vie”, avoue-t-il.

Yanis Marshall décide alors de se confier à une personne travaillant pour TF1 en qui il avait confiance mais leur conversation remonte aux oreilles des producteurs de la Star Ac'.

Après un suivi psychologique, il a rendez-vous avec la production pour débriefer la saison 10 et préparer la suivante. Et c’est là que la sentence tombe.

guillement On m’a dit: ‘Tu le sais, tu n’es pas stable’, et qu’ils ne pouvaient pas prendre le risque de me reprendre.

Le chorégraphe français ne mâche pas ses mots face à ce qu’il ressent comme une injustice. “Si j’avais vécu la même chose et que je n’avais rien dit, je serais encore à la Star Academy aujourd’hui. C’est d’une hypocrisie totale. […] J’étais en train de remonter la pente, et je me suis pris cela en pleine face.”

S’il aurait aimé recevoir plus de soutien de la part de TF1, Yanis Marshall est heureux d’avoir pris part à cette “belle expérience” grâce à laquelle il a rencontré “des gens formidables”. “Enfin, certains, non, mais ce n’est pas grave”, conclut-il.

Le message est passé…