”LOL qui (c)rie sort” revient en version Halloween avec une nouvelle règle

Le studio qui abrite l’émission a été redécoré et les candidats, en plus de ne pouvoir rire, ne pourront pas non plus crier, sous peine des mêmes sanctions, soit une carte jaune au premier écart, avant la carte rouge et donc l’élimination en cas de récidive.

Cette édition spéciale fait revenir 8 anciens participants des précédentes saisons, Audrey Fleurot, Bérengère Krief, Ahmed Sylla, Kyan Khojandi, Fadily Camara, Hakim Jemili, Camille Lellouche, et Gérard Darmon.

Ils participeront tous pour une association, pour laquelle ils peuvent remporter 150.000 euros en cas de victoire.

Un total de 5 épisodes sera diffusé pour cette édition spéciale, pour les abonnés au service Prime Video (Amazon), avec trois premières émissions dès le 26 octobre et les deux dernières seront diffusées le 2 novembre.