À la télé ce mardi soir: France 2 donne la parole aux ouvriers

"Dans L’épopée des gueules noires , nous avions recueilli la parole précieuse des derniers mineurs de fond , au milieu des chevalements des puits de mines qui trouaient la terre noire des bassins du nord de la France, explique Fabien Béziat et Hugues Nancy dans leur note d’intention . Dans Nous, paysans , il nous revenait de raconter la longue marche des paysans français, ces générations de familles rurales qui ont assisté impuissantes à leur disparition dans nos campagnes."

L’ambition reste la même au fil de ces réalisations: raconter une histoire populaire de la France grâce à des témoignages vibrants et des images d’archives.

Ces ouvriers que l’on voit à l’ouvrage viennent d’un peu partout en France et de tous les corps de métier pour raconter cette aventure industrielle, avec ses luttes, ses crises et ses espérances.

De l’exploitation jusqu’à la lente disparition

"Pour ce nouveau projet, nous avons souhaité aller plus loin dans le récit et oser une narration collective, au nom des ouvriers avec un “nous” englobant toutes les générations de ceux qui se sont succédé dans les usines depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Un récit pour témoigner comment, par un mouvement de balancier, nous sommes passés d’individus exploités au XIXe siècle à une communauté de destin devenue politiquement et socialement centrale au milieu du XXe siècle au moment de son apogée, jusqu’à la longue dissolution de leur monde."

Mais pour rendre hommage aux ouvriers, les deux réalisateurs ont surtout voulu les montrer afin de rendre compte de leur nombre toujours important – plus de cinq millions en France – et de mettre en avant leur savoir-faire qui a traversé le temps et existe toujours dans le textile, dans le travail de la porcelaine, l’industrie automobile, les conserveries, la métallurgie…

France 2, 21.10