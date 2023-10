Le Meilleur Pâtissier 2023: Ahmet, un homme à caser et le clin d’oeil à Adelina et Benjamin

Dans le quatrième épisode de l’émission Le Meilleur Pâtissier de M6, diffusée en Belgique hier soir sur RTL-TVi, les apprentis pâtissiers ont dû convaincre un nouveau jury, composé de Cyril Lignac et Mercotte. Lors de la première épreuve, ces deux figures illustres de l’art culinaire ont pu cuisiner à 4 mains et aussi apprécier les confections des candidat-e-s : une religieuse à l'abricot, une forezienne (forêt-noire et tarte tropézienne), un croissant gaufre, un cheesecake baklava, et enfin, un macaron donut.

Qui a été éliminé ?

Au terme de l’émission de ce lundi, Clémence, Ninon et Émilie sont reparties victorieuses. Lors de la dernière épreuve, les candidats ont dû transposer leur fantasme en gâteau, entre des dés coquins, des menottes, des fouets, un diamant ou encore un jacuzzi… De quoi faire rougir les téléspectateurs.

C’est Julia qui a conquis Pierre-Jean Quinonero et qui a remporté le “Coup de coeur du chef”. En définitive, Fanny a remporté le tablier bleu, et c’est Ahmed qui a dû plier bagage. Il ne reste qu’à lui souhaiter d’avoir un ou une prétendante au sortir de cette expérience culinaro-romantique, suite à la révélation sur sa vie sentimentale. Le jeune homme de 21 ans a admis qu’il n’avait jamais été en couple, ce qui n’a pas échappé à Marie Portolano qui l’a annoncé à la caméra. Alors, intéressé.e.s ?