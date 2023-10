La sixième et ultime saison de The Crown va paraître en novembre et en décembre sur Netflix (bande-annonce)

De nombreuses surprises sont prévues, comme une apparition de Kate et William, ainsi qu’un mariage. La période traitée se déroule entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, ce qui impliquera d’évoquer l’accident mortel de Diana Spencer et de son amant, et possiblement le mariage de Charles et Camilla. Selon Allociné, La mort de la princesse Margaret sera également évoquée.

Le showrunner Peter Morgan avait annoncé en juillet 2020 que cette sixième saison permettrait de rentrer en détail dans la période couverte. “Alors que nous avons commencé à discuter des scénarios de la saison 5, il est vite devenu clair que, pour rendre justice à la richesse et à la complexité de l’histoire, nous devrions revenir au plan original et faire six saisons”, avait-il annoncé sur Twitter.